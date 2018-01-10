Избирательный штаб Путина возглавили учитель, медик и глава "КамАЗа"

Вчера, 18:44

Владимир Путин открыл свой избирательный штаб 9 января. В председательский состав вошли медик, учитель и глава автозавода "КамАЗ".

Глава России Владимир Путин 9 января провел торжественное открытие первого заседания в своем новом избирательном штабе, который расположен на территории Гостиного двора. В президию штаба вошло несколько сопредседателей. Среди этой команды есть директор автозавода "КамАЗ" Сергей Когогин, главный руководитель общества юных талантов РФ «Сириус» Елена Шмелева, а также начальник НО детских гематологов и онкологов Александр Румянцев. Такой состав руководства избирательного штаба Путина сам президент России счел наиболее оптимальным, так как работа объекта будет основана на публичности.

10 января в стенах избирательного штаба Путин провел первое заседание президии, на котором изложил конкретные задачи. Целью создания штаба Путин назвал донесение к обществу готовности идти ради благополучия россиян на любые жертвы. Кроме того, Путин попросил собирать подписи в его поддержку максимально аккуратно и корректно.