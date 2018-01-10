Саакашвили: На допросе дурью маемся

Сегодня, 15:43

Михаил Саакашвили "мается дурью" на допросе в СБУ. Об этом сообщают украинские издания.

Политик посетил киевский офис СБУ в рамках допроса об уголовном деле про предоставление помощи участникам преступных группировок. Саакашвили попал в здание службы в компании своих адвокатов. По его словам, он согласен действовать по закону и присутствовать на всех следственных актах.

Саакашвили утверждает, что посещает все допросы и принимает участие во всевозможных следственных действиях, а также регулярно пребывает в судах, но "все мы дурью маемся", вместо того, дабы заниматься положенным делом. Также политик считает, что украинские власти "разводят" всех.

Саакашвили подозревается в оказании помощи незаконным организациям, намеревавшихся провести переворот в стране. При этом попытка арестовать экс-главу Грузии ранее потерпела неудачу.