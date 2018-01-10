Ксения Собчак прокомментировала нападения на свой избирательный штаб

Сегодня, 15:32

Кандидат в президенты Ксения Собчак прокомментировала атаки на свои избирательные штабы. Она напомнила, что муж и сын – евреи, а сама фамилия Собчак имеет польские корни и поэтому многие совершаются многие нападения.

За несколько дней пострадали 3 человека, которые помогают избирательному штабу собирать подписи в разных городах. Одной из пострадавших является 57-летняя пенсионерка. Надпись «Жидовка – не президент» сегодня появилась в Петербурге, что также возмутило Собчак.

В своём блоге она написала следующее: «Но мне стыдно, что в моем родном городе, в Петербурге, еврейство по-прежнему может являться даже не отягчающим обстоятельством, а виной. Раз еврей, значит не сможешь быть президентом, губернатором, мэром». Кандидат в президенты также напомнила, что её муж и сын имеют еврейские корни, а фамилия Собчак – польская.

Она упомянула и своё громкое высказывание о статусе Крыма, считая, что это и является последствием всех действий. Пользователи Instagram попросили Собчак успокоиться и забыть про конкурентов, которые всегда будут «вставлять палки в колёса».