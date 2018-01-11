Политики призвали к уважению прав наркопотребителей

Сегодня, 03:15

Комиссия, изучающая вопросы наркополитики, призвала уважать права наркозависимых людей. Данный призыв записан в докладе, который организация опубликовала на своем портале.

Авторы доклада считают, что множеству стран необходимо прекратить подвергать ответственности за криминал наркозависимых, направлять их на принудительное лечение и пропагандировать снижение вреда от употребление наркотических веществ. Власти должны проводить действия направленные на борьбу с вредными стереотипами, а врачи, которые занимаются изучением психоактивных препаратов, обязаны доносить до населения только ту информацию, которая научно обоснована.

В документе также есть свидетельства жертв наркополитики. Некая россиянка по имени Оксана жалуется, что ей пытались сфальсифицировать уголовное дело, якобы она хранит наркотики. При обыске сотрудники полиции рассыпали сахар и накидали шприцы, после чего привели понятых и рассказали им, что это наркотические вещества.

Два года назад комиссия призывала к декриминализации наркотических веществ. По их заявлением, запрет наркотиков ни коим образом не влияет на их употребление, который только растет. Так, с 2006 по 2013 количество наркозависимых увеличилось почти на 20%.

Напомним, членами Глобальной комиссии наркополитики являются экс-генсек ООН Кофи Аннан, экс-президент Польши Александр Квасьневский, а также бывшие главы Греции, Чили, Португалии, Швейцарии, и ряда многих других известных стран.