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В США иноагентом стал партнер Sputnik RIA Global LLC

Сегодня, 13:12

В США партнерская компания Sputnik RIA Global LLC обязана зарегистрироваться как СМИ иноагент. Об этом сообщили документом от 5 января. Теперь после процедуры регистрации RIA Global сможет продолжить работу.

Стало известно о новом повороте в ситуации с иноагентами в США. Так, американские власти приняли документ, согласно которому признали важность и целесообразность регистрации RIA Global LLC в качестве иноагента. Теперь компания, работниками которой являются американцы, обязана зарегистрировать свой статус. После сможет продолжить работу, однако с условием оповещения в каждом эфире о новом своем положении.

Ранее под «особый статус» попали RT America, Reston Translator. В ходе правительственного заседания 5 ноября было решено, что в дальнейшем масс-медиа США беспрепятственно смогут продолжать журналистскую деятельность на территории РФ.

Известно, что МИД РФ не лишит аккредитации американские СМИ.


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