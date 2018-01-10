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Молдавия запретила вещание новостных программ из РФ

Сегодня, 12:50

Молдавия запретила вещание на территории страны ряда новостных и аналитических программ из РФ. Вместо отстранённого президента Игоря Додона, закон подписан Андрианом Канду, являющийся спикером молдавского парламента.

Сообщение сделано пресс-службой парламента Молдавии. Канду получил право подписания этого закона, нацеленного на борьбу с тем, что там называется, как «иностранная пропаганда», по решению Конституционного суда. Игорь Додон перед этим дважды отклонял этот законопроект.

Он сообщал, что документ является посягательством на свободу граждан Молдавии. Власти страны с помощью него хотят внедрить информационную блокаду для собственного населения.

Молдавская конституция предусматривает: президент, даже при несогласии, обязан утверждать документы, если они были дважды проголосованы парламентом.

Поскольку президент временно отстранён, судьи молдавского КС наделили данным правом парламентского спикера.

Подобная практика в Молдавии уже не нова. Додон дважды отклонял кандидатуру нового министра обороны. Судьи КС разрешили подписать указ о его назначении тому же Канду.

Аналогичная ситуация произошла при назначении руководителя молдавского МВД и шестерых членов правительства.


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