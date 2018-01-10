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Песков прокомментировал присвоение площади в США имени Немцова

Сегодня, 12:54

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал присвоение площади в США имени покойного оппозиционера Бориса Немцова. Действия Вашингтона российский чиновник назвал прерогативой.

«Кремль пока что оставит без комментариев присвоение американской площади, расположенной рядом с российским посольством, имени Бориса Немцова. Это прерогатива Вашингтона, осуществленная на фоне не самого лучшего отношения между нашими странами», - заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь Путина, городские власти призадумаются о симметричном ответе Вашингтону. Появление рядом со зданием дипломатической миссии Москвы в американской столице площади Бориса Немцова также прокомментировал Леонид Слуцкий, руководящий комитетом по международным делам Госдумы РФ. Депутат назвал прерогативу Вашингтона «грубым» решением.

Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. Открытие площади в его честь Вашингтон приурочит к 3-й годовщине трагического инцидента. Скандальное решение принял городской совет американской столицы при участии супруги покойного оппозиционера.


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