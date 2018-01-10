Песков прокомментировал присвоение площади в США имени Немцова

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал присвоение площади в США имени покойного оппозиционера Бориса Немцова. Действия Вашингтона российский чиновник назвал прерогативой.
Как отметил пресс-секретарь Путина, городские власти призадумаются о симметричном ответе Вашингтону. Появление рядом со зданием дипломатической миссии Москвы в американской столице площади Бориса Немцова также прокомментировал Леонид Слуцкий, руководящий комитетом по международным делам Госдумы РФ. Депутат назвал прерогативу Вашингтона «грубым» решением.
Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. Открытие площади в его честь Вашингтон приурочит к 3-й годовщине трагического инцидента. Скандальное решение принял городской совет американской столицы при участии супруги покойного оппозиционера.