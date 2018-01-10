Кремль предлагает повысить явку на выборы с помощью селфи

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Кремль предлагает региональным властям, чтобы повысить явку на выборы, использовать селфи и проведение семейных игр. Также появился проект о школьных референдумах.

Предложения подготовлены президентской администрацией. Их цель - повысить явку на предстоящих выборах главы РФ. Одним из них является проведение конкурсов селфи, сделанных на избирательных участках.

Данные снимки предлагается выкладывать в соцсеть, чтобы поучаствовать в соответствующем конкурсе. Победителей ожидают награды. Целью данного мероприятия является привлечение электората в возрасте 18-39 лет, который обычно пассивен при выборах разных уровней.

Сообщается, федеральным центром уже дано указание о превращении выборов, назначенных на 18 марта, в настоящий праздник.

Как сообщил Сергей Кириенко, являющийся в администрации президента первым заместителем её руководителя, уже поставлена конкретная задача.

Необходимо, во-первых, обеспечить очень высокую явку с показателем не ниже 70%. Во-вторых, за победителя должны отдать голоса не меньше 70% пришедших на выборы.

Проведение «праздничных» выборов в России не является чем-то сенсационным. Такая практика, к примеру, уже давно существует в Татарстане и ряде других регионов.