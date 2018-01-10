Минобороны РФ установило район пуска дронов, атаковавших Хмеймим

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Минобороны РФ установило район, в котором произвёлся запуск дронов, атаковавших авиабазу Хмеймим в Сирии. Они вылетели из юго-западной части зоны по деэскалации, находящейся в Идлибе.

Специалисты точно установили, БПЛА пошли в атаку на Хмеймим из окрестностей Муазара. Этот населённый пункт находится под контролем турецких ВС и подразделений вооружённой оппозиции.

В связи с данным фактом, Минобороны направило послания для начальника генштаба турецких ВС и руководителя разведслужбы Турции. В письмах отмечено, что Анкаре необходимо выполнять принятые обязательства по соблюдению режима прекращения в зонах деэскалации любых боевых действий.

Помимо того, российские военные предложили турецким коллегам выставление дополнительных наблюдательных постов в Идлибе, чтобы не допустить повторных запусков БПЛА с этой территории.

Также Минобороны ответило на заявление Пентагона о том, что террористы могли приобрести беспилотники «где угодно». Согласно сообщению, для того, чтобы запрограммировать эти аппараты, необходимо наличие инженерного образования. Кроме этого, для точных координат целей требуются данные, которые может предоставить лишь космическая разведка.

Российским военным удалось установить даже группировку, организовавшую атаку на Хмеймим с применением БПЛА.