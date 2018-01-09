Дональд Трамп засомневался в намерениях Опри Уинфри по поводу выборов

Вчера, 22:55

Дональд Трамп сообщил, что имеет некоторые сомнения по поводу будущего баллотирования на пост главы США известной телеведущей Опры Уинфри. Он хорошо знаком с девушкой и не верит в то, что она захочет занять его место.

Президент США в своем диалоге со СМИ рассказал, что на протяжении многих лет знает лично Опри Уинфри. Девушка работает телеведущей на одном из каналов. Недавно она выступила на мероприятии «Золотой глобус». Окружающие поняли, что Опри намерена в будущем претендовать на пост президента страны в выборах 2020 года.

К тому же Трамп сообщил, что сама Опри является сторонницей демократов, поэтому их политические пристрастия расходятся вкорне. Сама же Опри пока не делала никаких официальных заявлений по поводу будущего баллотирования на выборах 2020 года, но этот момент не исключается.