21 января Саакашвили проведет марш за импичмент Порошенко

Вчера, 20:18

21 января Михаил Саакашвили в Киеве проведет марш за импичмент Петра Порошенко. Об этом журналистов проинформировала Татьяна Баграновская, пресс-секретарь бывшего губернатора Одесской области.

По ее словам, в воскресенье, 21 января, в Киеве состоится марш. Баграновская не уточняет время начала шествия. Она подчеркнула, что сторонники «Движения новых сил» не будут убирать палаточный городок, расположенный у административного здания Верховной рады Украины.

Михаил Саакашвили уже не первый раз заявляет о проведении подобных демонстраций, направленных на изменение правительства в украинском государстве.

Экс-президент Грузии акцентирует свое внимание на создании Антикоррупционного суда и проведению реформ, которые были обещаны народу со стороны Петра Порошенко. В противном случае, он и его соратники требуют импичмент президента.