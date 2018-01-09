Ингушетия может помочь Сирии опытом по адаптации боевиков

Вчера, 20:27

Ингушетия может помочь Сирии опытом по адаптации к мирной жизни тех, кто ранее был боевиком. Сообщение об этом сделал Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий республику.

С его слов, специалисты возглавляемого им региона готовы отправиться в Сирию для необходимой помощи. В то же время, сказал Евкуров, республика готова принять экспертов САР и на своей территории.

Он проинформировал журналистов, что тема сейчас является актуальной. По его мнению, многих из тех, кто ранее воевал против правительства, вполне можно разубедить и сделать полезными для общества.

Как он сообщил, в республиках Северного Кавказа есть множество тому примеров. В данном вопросе там накоплен колоссальный опыт. Регионы, ранее бывшие в РФ очень нестабильными, сейчас активно восстанавливаются, в том числе с помощью тех, кто ранее противостоял законной власти с применением оружия.

Евкуров отметил, что обсуждение этого вопроса уже произошло при его встрече в Москве с находящимся там послом Сирии. Он считает, в данном вопросе, главное – не опускать руки, а результат придёт.

По его информации, 26 декабря в Ингушетии была ликвидирована последняя ячейка боевиков, относящаяся к так называемым «спящим группам террористов».