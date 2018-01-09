Глава Ингушетии Евкуров не любит вести Instagram

Вчера, 19:59

Юнус-Бек Евкуров, лидер Ингушетии, рассказал журналистам, что не любит вести популярный Instagram. Он также отметил важность этого процесса.

По словам Евкурова, ему совершенно не нравится вести свою страницу в социальной сети Instagram, но этот процесс является веянием нынешнего времени, а потому каждый глава региона должен вести соцсети. В профиле глава региона рассказывает подписчикам об успехах в Республике Ингушетии, о традициях народа, обычаях, и всеми возможными способами старается передать национальный колорит, чтобы среди юзеров повысился уровень желающих приехать в Ингушетию. Евкуров предполагает, что в будущем его профиль может появиться и в новых соцсетях.

Сегодня республиканский лидер в Instagram имеет 168 тысяч подписчиков. Он зарегистрирован во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter и Facebook.