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Медведев уволил Огородову от должности замглавы Минобрнауки

Вчера, 19:28

Дмитрий Медведев официально уволил Людмилу Огородову от должности замглавы Минобрнауки. Об этом стало известно от представителей пресс-службы правительства России.

Согласно предоставленному сообщению, Дмитрий Медведев в официальном порядке поручил освободить Людмилу Огородову с поста заместителя главы Министерства образования и науки. Причиной тому стал перевод чиновника на другое место работы. С полным текстом постановления можно ознакомиться на портале отечественных властей.

Людмила Огородова занимала вышеуказанную должность с 2013 года и правительство не имело явный претензий к выполнению ее прямых обязанностей. На данный момент неизвестно, какой фронт работы предоставили экс-замглавы Минобрнауки.


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