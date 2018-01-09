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В Севастополе власти ограничили свободу слова

Вчера, 21:48

По данным СМИ, в Севастополе власти ограничили свободу слова. Это подтверждает постановление от 28 декабря, опубликованное на официальном ресурсе правительства.

Согласно разделу №6 пункту 6.16, председатель имеет право запретить представителям СМИ вести запись фото, видео или аудио формата, а также может не допускать журналистов на официальное заседание. Департамент коммуникаций, деятельность которого заключается в подготовке пресс-релизов и регистрации СМИ, получил возможность самостоятельно определять участие и сам порядок участия СМИ.

«Акулы пера» России считают, что новые постановления нарушают отечественный закон, гарантирующий людям право на получение достоверной информации в оперативном порядке о работе должностных лиц и правительственных органов.


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