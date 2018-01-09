Губернатор Гаума поблагодарил Киев за дефектные ракеты для КНДР

Вчера, 18:38

Губернатор Гуама поблагодарил Киеве за дефектные ракеты, которые тот поставил КНДР. Как оказалось, это был очередной пранк от Вована и Лексуса.

Накануне двое известных пранкера совершили звонок американскому губернатору Гуама Эдди Кальво, представившись Владимиром Гройсманом, занимающим должность премьера Украины. Они решили разыграть политического деятеля, и рассказали ему о «неудачных» ракетах, которые Украина якобы поставляла в КНДР. Таким образом, молодые люди «предупредили» Кальво, что США не стоит опасаться вышеуказанного оружия, так как оно попросту не сможет долететь до американских берегов. Пранкеры добавили, что на деньги, полученные со сделки, на территории Российской Федерации открылась новая кондитерская фабрика, которая приносит колоссальный доход.

В свою очередь, политик с восторгом принял данную новость, и высказал слова благодарности Киеву за то, что он хотел «подорвать» экономику КНДР. Он попросил «Гройсмана» передать поздравления и главе государства Петру Порошенко.