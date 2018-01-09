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Памфилову удивляет заявление ЕС о недопуске Навального к выборам

Вчера, 18:49

Элла Памфилова удивилась заявлениям Евросоюза о недопуске известного политика Алексея Навального к президентской гонке-2018. Глава ЦИК думает, что такая реакция ЕС не основана на нормах национальных и международных прав.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова была в недоумениях от заявлений ЕС о том, что недопуск известного политика Алексея Навального к роли кандидата на президентский пост напрямую ставит под сомнение общую демократичность проведения этого процесса в России.

Высокопоставленный чиновник также считает, что это заявление не может соответствовать фактическим обстоятельствам и не основывается на нормах международных и национальных законодательств.

Ранее стало известно о том, что Алексей Навальный решил подать апелляцию в сторону Верховного суда о недопуске его на президентские выборы. Точной даты рассмотрения ещё не известно.

25 декабря в избирательном комитете отказались впредь регистрировать Навального на роль участника в президентской гонке из-за его судимостей. Однако уже 30 декабря суд приостановил законность этого решения.


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