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Активисты пообещали новые акции против Украинской православной церкви

Вчера, 18:25

Украинские радикалы из организации С14 в дальнейшем планируют продолжить проведение акций, направленных против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

 В своем интервью руководитель данной организации Маркиян Яциняк сказал, что дальнейшие акции станут масштабнее, разнообразнее и длительнее, и организовывать их активисты намерены на территории не только Киево-Печерской лавры. Данными акциями они, якобы, хотят удалить ФСБ с территории монастыря, и в дальнейшем сделать ее украинской. Они добиваются лишения (УПЦ МП) действующего сейчас исключительного права на проведение служб в ее храмах.

Напомним, что около 30 националистов-радикалов в понедельник устроили акцию на территории Киево-Печерской лавры, перекрыв место въезда к монастырю. Спровоцирована она была отказом священников отпевать убитых бойцов антитеррористической организации по причине крещения тех не в церкви московского патриархата. В переговоры с ними вступил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Акция закончилась разблокировкой въезда через некоторое время.


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