Матеуш Моравецкий отстранил от должности главу МИД Польши

Сегодня, 15:40

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отстранил от должности руководителя министерства иностранных дел Витольда Ващиковского и главу оборонного ведомства республики Антони Мачеревича.

Сегодня, во время проведения торжественной церемонии в столице Польши, Матеуш Моравецкий объявил о принятом решении об отставке Витольда Ващиковского и Антони Мачеревича президенту Анджею Дуде. Новым руководителем МИД стал Яцек Чапутович. Витольд Ващиковский отсутствовал на данной Варшавской церемонии, так как незадолго до ее начала уехал из президентского дворца.

В конце предыдущего года, в правительстве Польши произошли перестановки: тогдашний вице-премьер Матеуш Моравецкий сменил Беату Шидло на должности главы правительства, а Шидло стала его заместителем, остальные же министры сохранили свои места. Новый руководитель начал производить кадровые перестановки, первые из которых были проведены еще до начала новогодних праздников. Так, бывший депутат сейма Марек Сузский был назначен главой совета министров, сменив там Эльжбету Витек. Также произошли перетасовки на должности руководителя канцелярии, куда был назначен Михал Дворчик - заместитель министра обороны. Сместили с поста пресс-секретаря Рафаля Бохенека, назначив на данную должность Ионну Коптиньскую.

Данные кадровые перестановки нового руководителя правительства могут быть связаны с попыткой избежать введения новых санкций по отношению к Польше со стороны ЕС, связанных с преобразованиями, проведенными в судебной системе данной страны.