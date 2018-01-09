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Марш памяти Бориса Немцова пройдет 25 февраля

Сегодня, 15:26

Марш памяти Бориса Немцова пройдет 25 февраля. Такое мероприятие анонсировал Илья Яшин.

Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин объявил о том, что 25 февраля текущего года состоится марш памяти Бориса Немцова. Организаторы акции сообщают, что оно будет приурочено к третьей годовщине смерти оппозиционного политика. Напомним, что Немцова убили 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля на Большом москворецком мосту.

Одним из основных требований акции организаторы выдвигают – привлечение к уголовной ответственности организаторов данного убийства. Планируется, что маршрут марша проляжет по Пушкинской площади до бульвара Сахарова.

Организаторы сообщают, что документы на проведение акции будут поданы согласно требованиям российского законодательства. Заявлено, что участниками акции станут тысячи жителей Москвы и гостей столицы.

Как известно, приговор по делу Немцова был вынесен в июле прошлого года, исполнителем признан Заур Дадаев. Его приговорили к 20 годам тюрьмы. Организатором преступления признан Руслан Мухудинов, который является водителем заместителя командира батальона «Север», на данный момент он находится в федеральном розыске. Кто стал заказчиком убийства Немцова, пока неизвестно.


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