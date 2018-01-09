Путин отменил понятие «жилье экономического класса»

Сегодня, 15:00

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под законом, подразумевающим отмену в стране понятия «жилье экономического класса». Теперь лишенные роскоши квадратные метры будут именоваться «стандартным жильем».

О решении Путина отменить термин «жилье экономического класса» сообщила пресс-служба Кремля. Требования к новому понятию «стандартное жилье» предстоит определять Министерству строительства России. Пока правительство не придумает критерии для стандартного жилья, профильные ведомства будут руководствоваться требованиями экономкласса.

Ранее президент РФ неоднократно подчеркивал необходимость строить для граждан страны комфортное жилье. Путин не желает, дабы россияне жили в «муравейниках» и «близких коробках».