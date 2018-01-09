В Петербурге на штаб Собчак напали вандалы

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Предвыборный штаб Ксении Собчак, намеревающейся баллотироваться на пост президента России на грядущих выборах, в Санкт-Петербурге изуродовали неизвестные вандалы, которые оставили на фасаде дома надписи антисемитского толка. Данное событие уже успели прокомментировать представители телеведущей.

Как пояснил руководитель штаба Николай Артёменко, он обнаружил «высокий уровень политической дискуссии» на стене здания сегодня утром. По словам сотрудников штаба, оскорбительные националистические надписи оперативно убрали дворники. Пока в правоохранительные органы представители Собчак не обращались.

Недавно мы сообщали, что дом телеведущей на Рублёвском шоссе в Москве «заминировали» неизвестные. Аноним сообщил о закладе взрывного устройства в здании, где проживает Собчак. Пришлось из дома срочно эвакуировать 40 человек.