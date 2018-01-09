Стала известна группировка, причастная к атаке на Хмеймим

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Стала известна группировка, причастная к атаке с помощью беспилотников авиабазы Хмеймим в Сирии. Сообщается, она проведена боевиками «Ахрар аш-Шам»*.

По данным, поступившим из военных источников, атака на авиабазу Хмеймим с помощью БПЛА была осуществлена террористами «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ).

Ранее они уже пытались с помощью беспилотников провести атаку на подразделения сирийских сапёров, разминировавших Хомс. Это не удалось по причине того, что БПЛА были своевременно обнаружены и сбиты.

О том, что к нынешней атаке на Хмеймим причастна «Ахрар аш-Шам», свидетельствуют данные расшифровок информации, поступившей на БПЛА.

Для атаки на авиабазу террористами были применены 13 беспилотников. На каждом из них было установлено самодельное взрывное устройство. Ни один из них не смог достичь цели, а три оказались захваченными.

В результате отражения воздушной атаки не пострадала ни техника, ни люди. Сейчас специалисты Минобороны изучают конструкцию и возможности захваченных БПЛА.

Сообщается, что подобные аппараты могут преодолевать 50-километровое расстояние. Их наведение на цель осуществляется с помощью координат GPS.

Ранее российские военные сообщали, подобные изделия могли быть получены террористами лишь от страны, чьи технологические возможности очень высоки.