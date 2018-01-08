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Литовские специалисты призывают критически относиться к спискам КГБ

Вчера, 21:14

Представители центра исследований геноцида и сопротивления Литвы призвали критически относиться к размещенному ранее списку представителей советского КГБ.

Специалисты центра утверждают, что к данной информации следует относиться критически, так как список в журнале написан от руки, помимо этого, в конце списка внесены ряд фамилий, записанных туда ручкой другого цвета и совершенно иным почерком, а также нарушена хронологическая последовательность, в связи с чем проверке этой информации будут уделять особое внимание.

В прошедшую субботу на сайте центра был опубликован журнал, содержавший информацию о людях, которые якобы являлись агентами КГБ СССР. Среди них оказались также известный литовский артист Донатас Банионис, умерший в 2014 году и Саулюс Сондецкис – главный дирижер Эрмитажа и камерного оркестра в Литве, скончавшийся в 2016.

Опубликовать сведения, содержащиеся в данном документе КГБ, руководство центра было обязано по правилам законодательства страны. Данный процесс обнародования информации начался еще в 2012 году, а последние имена из документа были опубликованы 5 января текущего года. В списки содержались имена 1669 человек.


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