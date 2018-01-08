МИД: Россия не вмешивается в выборы в других странах, в отличии от США

Вчера, 20:47

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ не планировала и не будет вмешиваться в электоральные процессы других государств. По словам чиновника «в этом не может быть и сомнений».

Кроме того, Рябков обвинил во вмешивании в выборы правительство США. Он считает, что для российских политиков подходы подобного рода чужды. По мнению чиновника, все обвинения в сторону РФ связаны с целью сделать из России врага.

Рябков призывает Вашингтон не делать подобных заявлений и пойти на встречу в проведении вывода отношений двух стран из кризиса.

Ранее представители американского правительства заявили, что Россия предпринимала неудачные попытки повлиять на исход президентских выборов в Мексике и на исход выборов в Конгресс США, которые будут проводиться в текущем году. Что касается самой российской стороны, то она конечно же все эти обвинения отвергает.

Недавно также стало известно о том, что экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон извинился за свои слова, которые опубликованы в произведении Майкла Вулффа: «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Бэннон заявил, что в своих высказывания он имел в виду не Трампа младшего, а в первую очередь бывшего главу предвыборного штаба американского лидера Пола Манафорта.