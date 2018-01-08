У Ким Чен Ына по голосу диагностировали заболевание почек

Вчера, 18:07

Ким Чен Ын страдает от серьёзного заболевания почек. К такому выводу, как пишут южнокорейские масс-медиа, пришёл профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука, который проанализировал голос лидера Северной Кореи во время его поздравительной речи по случаю Нового года.

В частности, учёный отметил, что он изучил шумы, вибрацию в голосе и амплитуду в произношении некоторых согласных звуков. Этого оказалось достаточно, чтобы определить, что у Ким Чен Ына имеются проблемы со здоровьем. Интерес к самочувствию лидера государства, являющегося многолетним врагом Южной Кореи, увеличился на фоне последних заявлений северокорейских властей о необходимости налаживания диалога.

Ранее Сеул поприветствовал готовность Пхеньяна к началу переговорного процесса. Руководство Южной Кореи возлагает надежды на успешный исход встречи лидеров двух стран в демилитаризованной зоне.