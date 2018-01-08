ЦИК: Владимир Путин собрал на избирательный счет 400 млн рублей

Вчера, 18:17

На специальном избирательном счету нынешнего президента России Владимира Путина уже скопилась достаточно огромная сумма денег. Выборы лишь назначены на март, а для участия в них у политика имеется 400 миллионов рублей.

Согласно недавним справочным данным Центральной избирательной комиссии России, на специально открытом банковском счету Владимира Путина скопилось уже 4010 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на проведение избирательной кампании в выборах на пост президента в 2018 году.

Хотя выборы главы России пройдут в марте текущего года, в поддержку нынешнему президенту уже перечислено 400 миллионов рублей. Ко дню официального баллотирования эта сумма будет намного выше. Владимир Путин будет представлять свою кандидатуру в числе претендентов на пост президента страны на очередной срок. Это сообщение можно увидеть на официальном портале ЦИК России.