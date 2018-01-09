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В Екатеринбургском штабе Собчак ответили на слова Ройзмана

Сегодня, 00:45

В штабе Ксении Собчак, что в Екатеринбурге, ответили на критику градоначальника Евгения Ройзмана.

В сообщении указано, что соответствующее письмо на имя мэра уже в штабе составили и отправили. В нём представители Собчак лично приглашают градоначальника посмотреть на подписи, которые собрала команда. Поводом для такой меры стало недавнее заявление Евгения Ройзмана, в котором он рассказал, что на некоторых городских предприятиях поступил приказ собирать подписи исключительно за Путина и Собчак. В штабе сразу отреагировали на такое заявление, и опровергли его. В свою очередь, Собчак обратилась с просьбой к Ройзману уточнить, на какие именно предприятия поступила команда.

Отмечается, что на текущий момент в Екатеринбургской области за Собчак отдали свои подписи 1101 человек. В сборе участвовали 29 волонтёров.


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