В Екатеринбургском штабе Собчак ответили на слова Ройзмана

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В штабе Ксении Собчак, что в Екатеринбурге, ответили на критику градоначальника Евгения Ройзмана.

В сообщении указано, что соответствующее письмо на имя мэра уже в штабе составили и отправили. В нём представители Собчак лично приглашают градоначальника посмотреть на подписи, которые собрала команда. Поводом для такой меры стало недавнее заявление Евгения Ройзмана, в котором он рассказал, что на некоторых городских предприятиях поступил приказ собирать подписи исключительно за Путина и Собчак. В штабе сразу отреагировали на такое заявление, и опровергли его. В свою очередь, Собчак обратилась с просьбой к Ройзману уточнить, на какие именно предприятия поступила команда.

Отмечается, что на текущий момент в Екатеринбургской области за Собчак отдали свои подписи 1101 человек. В сборе участвовали 29 волонтёров.