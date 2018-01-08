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Захарова обвиняет главу ЦРУ в открытом вранье

Сегодня, 15:03

Российский политический деятель Мария Захарова обвиняет главу ЦРУ в открытом вранье. Причиной тому стало недавнее заявление Майка Помпео о том, что РФ «постоянно вмешивается в ход президентских выборов США».

В своём официальном заявление Захарова рассказала, что после того, как она услышала слова Помпео, она окончательно убедилась в том, что «США заврались» дальше некуда. Она отметила, что если уж «Россия вмешивается» уже несколько десятилетий в предвыборную гонку, то почему Штаты всё никак не выдвинут официальные обвинения РФ на международном уровне. Вдобавок, даже спецслужбы и подразделения США ни разу не поднимали вышеуказанный вопрос. Поэтому Захарова и считает, что заявления Майка Помпео является «враньём чистой воды».


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