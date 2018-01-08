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Бывший советник Трампа Стивен Бэннон извинился за свои слова о его сыне

Сегодня, 13:20

Бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стивен Бэннон выступил с извинениями за свои слова, которые опубликованы в книге Майкла Вулффа: «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Основой произведения послужили высказывания Бэннона. В частности, это слова о том, что Трамп не способен управлять страной из-за проблем с психикой и «предательским» общением его сына с юристом из России Натальей Весельницкой.

Бэннон также объяснил, что его критика была направлена в первую очередь в адрес экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Последний также присутствовал во время встреч с юристом Весельницкой. По словам Бэннона, Манафорт должен был знать, что россияне не друзья США, она хитрые и двуличные. Сын же Трампа, по словам экс-советника, хороший гражданин и патриот своей страны, который защищал отца и изменившую курс США повестку.

Кроме этого, Стивен Бэннон подчеркнул, что он поддерживает Дональда Трампа. Он сожалеет, что его задержка на некорректные сообщение о Трампе младшем могла отвлечь от исторических достижений президента США.


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