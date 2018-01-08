Во время визита в Китай Эмманюэль Макрон подарит Си Цзиньпину лошадь

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Эмманюэль Макрон, лидер Франции, в рамках своего нынешнего визита в Китай презентует представителю КНР Си Цзиньпину настоящую лошадь. Информацию об этом сегодня, 8 января, сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По словам дипломата, в данный момент Эмманюэль Макрон находится в Китае на северо-западе в Сиане, административном центре провинции Шэньси. Сегодня, во второй половине дня, французский лидер посетит Пекин, где начнётся его государственный визит. В рамках последнего, он презентует Си Цзиньпину живую лошадь. Китайская сторона выражает по этому поводу Франции свою признательность.

Также Лу Кан отметил, что приезд французского президента очень важен для обеих стран. Их представители будут принимать активные усилия к тому, чтобы встречи прошли плодотворно, и в конечном итоге оказали позитивное влияние на развитие французско-китайских отношений.

Лидер Франции Эмманюэль Макрон отправился с четырёхдневным визитом в Китай вчера, 7 января. Его целью является укрепление личных контактов между руководствами двух стран, а также укрепление стратегического партнёрства. Кроме этого, будет обсуждаться ядерная проблема КНДР, борьба с мировым терроризмом и глобальное потепление.