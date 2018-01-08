В прокуратуре Грузии рассчитывают на экстрадицию Саакашвили

Сегодня, 12:07

Компетентным органам Украины отправлено ходатайство Главной прокуратуры Грузии об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом прессе заявил замглавы надзорного ведомства Георгий Гогадзе, отметив, что Тбилиси надеется на то, что политик наконец предстанет перед судом.

Чиновник подчеркнул в своём заявлении, что Главная прокуратура будет добиваться того, чтобы любой человек, совершивший преступление в Грузии, обязательно понёс за это наказание, и Саакашвили в данном отношении не исключение. Гогадзе уточнил, что конкретный диалог по этому вопросу с украинскими правоохранительными органами уже ведется.

Напомним, ранее бывшего президента Грузии заочно осудили к трём годам тюремного заключения. Соответствующее решение вынес городской суд Тбилиси. Сам Саакашвили уже успел отреагировать на данный вердикт и высказал своё возмущение им.