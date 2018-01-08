VistaNews.ru


В прокуратуре Грузии рассчитывают на экстрадицию Саакашвили

Сегодня, 12:07

Компетентным органам Украины отправлено ходатайство Главной прокуратуры Грузии об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом прессе заявил замглавы надзорного ведомства Георгий Гогадзе, отметив, что Тбилиси надеется на то, что политик наконец предстанет перед судом.

Чиновник подчеркнул в своём заявлении, что Главная прокуратура будет добиваться того, чтобы любой человек, совершивший преступление в Грузии, обязательно понёс за это наказание, и Саакашвили в данном отношении не исключение. Гогадзе уточнил, что конкретный диалог по этому вопросу с украинскими правоохранительными органами уже ведется.

Напомним, ранее бывшего президента Грузии заочно осудили к трём годам тюремного заключения. Соответствующее решение вынес городской суд Тбилиси. Сам Саакашвили уже успел отреагировать на данный вердикт и высказал своё возмущение им.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.