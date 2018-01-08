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В 2018 году Северный флот совершит подходы в Арктическую зону

Сегодня, 10:55

Как проинформировал Николай Евменов, знаменитый Северный флот совершит подходы в Арктическую зону. Также он будет выполнять различные задачи в Мировом океане, включая Средиземноморский бассейн.

Адмирал Евменов отмечает, что Северный флот наделен большим опытом в деятельности на территории Арктики, применяя подводные силы в арктическом бассейне и надводные в обеспечении безопасности в участках отечественной магистрали. Мероприятия касаются работ по спасению и безопасности в экологическом русле.

В текущем году Северный флот намерен выполнить подходы ряда кораблей и организовать учения с опытными подразделениями, которые размещаются на известных островах в арктическом регионе. Там, в рамках запланированных учений, проведут спасательные мероприятия по обеспечению пунктов безопасности островов и прибрежных районов России.


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