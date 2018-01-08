Сегодня, 11:02

Запланировано, что ВКС РФ проведут в 2018 году более 500 учений, относящихся к самому различному уровню. Сообщение об этом обнародовано представителями Минобороны.

Для дальнейшего повышения боеготовности ВКС РФ к отражению разнообразных угроз, на 2018 год запланировано проведение более 500 различных учений.

Рядом из них будет руководить лично главком ВКС. Это касается тех учений, что станут наиболее масштабными.

Помимо учений, запланировано также проведение больше 1300 мероприятий, относящихся к категории сборовых.

В числе них будет проведение традиционных «Воздушных рубежей», «Ключей от неба» и «Авиадартса». В ходе них боевые экипажы станут демонстрировать свою полевую и воздушную выучку.