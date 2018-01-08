Минобороны России возьмёт на вооружение «Дрель»

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Планирующую 500-килограммовую авиабомбу «Дрель» намерены взять на вооружение российские ВКС в 2018 году. Об этом прессе сообщил глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Он отметил, что первые испытания кассетного боеприпаса начались два года назад и должны завершиться в ближайшее время. Ожидается, что Минобороны России примет «Дрель» на вооружение до конца текущего года. Лепин пояснил, что планирующая бомба оснащена «самоприцеливающимися боевыми элементами», которые способны остановить танковую колонну противника или уничтожить артиллерийскую батарею. При этом, бомбовая кассета может быть выброшена за несколько десятков километров от цели и планировать оставшееся расстояние самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что в России начались работы по созданию противовоздушного комплекса по уничтожению БПЛА. Прототип оружия получил название «Птицелов» и в ближайшие два года поступит на вооружение подразделений ВДВ.