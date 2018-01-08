ЦРУ: Россия «десятилетиями вмешивается» в выборы в США

Сегодня, 03:02

Директор ЦРУ Майк Помпео сегодня рассказал телеканалу CBS о том, что Россия десятилетиями вмешивалась в выборы США. Он уверен, что 2018 год не станет исключением, и власти РФ, как и некоторые другие страны, попытаются оказать давление на исход выборов в Конгресс США.

"Я до сих пор обеспокоен попытками России и других стран вмешаться в выборы США. У нас есть много врагов, которые всеми силами пытаются внести свой негативный вклад в западную демократию", - заявил Помпео в интервью каналу CBS.

Глава ЦРУ убежден, что уже долгие годы Россия "суёт свой нос" в дела США, а также пытается "внести свой вклад" в выборы, и это не меняется с приходом новой власти. Каждый хочет помешать развитию демократии в стране.

Майк Помпео твердо заявил, что власти США при поддержке ЦРУ будут всеми способами противостоять давлению со стороны России, хотя это может оказаться не так просто. Глава ЦРУ заявил, что США не позволит властям сторонник стран вмешиваться в их внутренние дела, и тем более влиять на выборы.