Петр Порошенко лишил украинского гражданства более 5 тысяч человек

Вчера, 21:22

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый указ, в рамках которого 5,2 тысячи граждан были лишены украинского гражданства в 2017 году. Данная информации была получена от представителя администрации.

Из этой группы людей вышли из гражданства 4296 человек, 47 человек потеряли украинское гражданство, а еще 825 человека лишились его согласно ранее предусмотренным международным договорам.

Отмечается, что вместе с этим гражданами данной страны стали почти 957 желающих, из которых 94 человека до этого не имели никакого гражданства вообще.

Напомним, в июле глава Украины заявил о том, что украинский паспорт постепенно становится наиболее уважаемым и почитаемым во всем мире, связав данный факт с введенным ранее безвизовым режимом в Евросоюз.