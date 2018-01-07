Кравчук призвал срочно изменить минские договорённости

Вчера, 21:01

Сдвинуть переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с мёртвой точки можно либо путём перехода от Минского к Будапештскому формату, либо путём изменения действующих соглашений. Такое мнение сегодня высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Бывший глава государства констатировал, что при нынешнем положении дел разрешить конфликт в ближайшей перспективе не представляется возможным. В случае с переходом к переговорному процессу в Будапештском формате к дискуссии должны быть подключены подписанты одноимённого меморандума (США, Великобритания, Россия). Минские соглашения, по мнению Кравчука, также будут жизнеспособны и эффективны, если в них внести определённые правки. Кроме того, одним из способов повлиять на ход урегулирования, как считает экс-президент, является прямой диалог между Москвой и Киевом.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в попытке «похоронить» минские соглашения.