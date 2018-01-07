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Песков рассказал подробнее о крещении родителей Путина

Вчера, 20:52

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал общественности подробности о крещении родителей Владимира Путина. Песков решил высказаться в связи с тем, что в СМИ произошла путаница касательно этого события. Многие издания не верно указывали расположение и название православных храмов, где окрестилась семья Путиных.

На самом деле родители Владимира Путина прошли таинство крещения совершенно в разных церквях. Мать президента РФ Мария Ивановна окрестилась в Тверской области. Владимир Спиридонович получил крещение в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге. СМИ запутались, считая, что родители Путина проходили крещение вместе, поэтому на перебой указывали разные адреса и места крещения.

В минувшем году Путин назвал предполагаемого крёстного отца, который в свой время взял православную ответственность за Владимира Владимировича. Путин уверен, что его окрестил отец Патриарха Кирилла. Об этом президенту России в подростковом возрасте рассказали родители.


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