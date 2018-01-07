Глава ЦРУ дал положительную оценку работе Трампа на посту президента

Вчера, 20:01

Руководитель ЦРУ положительно оценил работу Дональда Трампа на посту президента США. Сомнения в этом появились после публикации книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

Майк Помпео утверждает, что Трамп очень хорошо справляется со своей задачей на посту президента и ведет свою страну в более хорошую жизнь. Глава ЦРУ уверен, что книгу Вулффа поддерживают политики, которые сами хотели попасть на место президента США, но не смогли одолеть Трампа в предвыборной гонке.

Помпео рассказал, что Трамп ставит перед ЦРУ действительно правильные и сложные задачи, которые помогут выстроить мир и порядок на политической арене мира. Глава ЦРУ считает заявления, которые ставят под сомнение пользу действий Трампа, абсурдными и неправдивыми.