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После ответных санкций РФ Латвия погрязла в долгах и попала в кризис

Вчера, 20:09

Издание сообщает о проблемах в Прибалтике, в частности в Латвии. Согласно данным, страна погрязла в многомиллионных долгах и попала в кризис. Процветает безденежье и трудовая миграция. Причиной стали ответные санкции РФ.

Латвия не может справиться с долгами, которые уже превышают миллионные показатели. Власти страны из-за кризиса пошли на крайние меры и отреклись от пени, наложенной на должников, также предоставлена рассрочка по основному капиталу долга. Сейчас в Латвии актуализировалась проблема кредитоспособного населения из-за массовой трудовой миграции населения.

Причиной такого состояния материального положения прибалтийской жемчужины, специалисты считают заморозку счетов РФ и прекращение деловых отношений между странами.


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