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Клименко решил закрыть споры о временах "оккупации" Украины в СССР‍

Вчера, 19:19

Советник Владимира Путина по Интернету Герман Клименко решил раз и навсегда прекратить разговоры по поводу "оккупации" Украины во времена СССР. Свое сообщение он оставил на странице в Facebook.

Клименко разместил речевую иллюстрацию времен СССР, когда он был в 10-м классе. «Город Москва. 1982-3 года. Очередь за маслом в гастрономе на площади Рижского вокзала который. Номер на руке химическим карандашом 183», написал на своей странице в Facebook Клименко. Советник президента по Интернету считает, что его слова можно считать концом обсуждения, которое спровоцировала Украина, а именно Владимир Вятрович.

Ранее на рассмотрение Верховной Рады вынесли законопроект, который признает время СССР периодом "оккупации" Украины. На эти действия отреагировало правительство РФ. В Госдуме сообщили, что намерены забрать пол-Украины из-за действия соседней страны.


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