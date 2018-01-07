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США готовят в Сирии кровожадную армию для сопротивления Асаду

Вчера, 18:56

В СМИ появилась важная информация касательно военных действий в Сирии. По неподтвержденной информации, США намерены организовать в Сирии кровожадную армию, которая сможет противостоять Башару Асаду.

Штаты намерены под покровом дипломатических отношений признать регион на севере Сирии и разместить там отряды «Сил демократической Сирии», которые будут противостоять правительству страны. Речь идет о регионе восточнее реки Евфрат. Его площадь достигает 24 тысяч квадратных метров, эту территорию США планируют использовать в своих военных целях. Недавно от главы Пентагона Джеймса Мэттиса поступило распоряжение касательно новой стратегии в Сирии. Однако всю информацию касательно действий на сирийской территории власти США держат в секрете.

Напомним, что сегодня было совершено нападение на сирийскую военную базу Хмеймим, где базируются российские военные. Им удалось отразить атаку "деревянных" дронов.


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