Кадыров призвал прекратить «военное безумство США» в Сирии

Вчера, 18:38

Рамзан Кадыров считает, что пришло время прекратить «военное безумство США», которое наблюдается сейчас в Сирии. Глава Чечни заявил, что Штаты задались целью погрузить Ближний Восток в войну, а также устроить вокруг России горячие точки.

Кадыров уверен, что раньше у мировых политиков были только догадки, что США преследует личную цель войны на Ближнем Востоке. Однако сейчас доказательств этому не требуется, так как власти Штатов хотят разместить вокруг территории Российской Федерации горячие точки, что может помочь завладеть частью власти в этой стране.

США хотят, чтобы вокруг России всё было в огне, а люди убивали друг друга. Военные действия всегда рукотворны, поэтому сейчас Штаты намерены погрузить границу с РФ в огненные баталии, говорит Кадыров. Глава Чечни отметил, что поддержка Сирии со стороны США также имеет значимую роль. Власти Штатов запустили свои "щупальцы" по всем фронтам, что, по их мнению, позволит им управлять Россией.