В Совфеде озвучили адресатов заявлений об «оккупации» Украины в СССР‍

Вчера, 18:28

Совет Федерации озвучил адресатов, для которых украинское правительство в лице Владимира Вятровича создало законопроект, согласно которому времена СССР признаны "оккупацией" Украины. Российские власти уверены, что такие кардинальные шаги рассчитаны на молодежь, которая будет следовать нынешним политическим тенденциям.

Такое заявление сделал Франц Клинцевич. Сенатор уверен, что более старшее поколение не поддержит такие действия украинского правительства.

Властям Украины проще навязать своё мнение более молодому поколению, которое слышало о временах СССР только от родителей. Молодежи будет проще согласиться с тем, что в советские времена Украина находилась на стадии "оккупации". По мнению Клинцевича, заявление Украины в данный момент ни что иное, как посыл молодому поколению. Сенатор также решил узнать, желает ли Киев сейчас вернуться к границам, которые были во времена СССР. В этом случае страна потеряет половину территории, поэтому делать подобные заявления не в пользу Украины.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что новый законопроект правительства Украины касательно "оккупации" в СССР делает из украинского народа болванов. Ответственность за это должен взять на себя лично Владимир Вятрович, который в 2009 году начал подтасовывать исторические факты.