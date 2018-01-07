Депутат Госдумы: Вятрович делает болванов из народа Украины‍

Вчера, 18:19

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек утверждает, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пытается сделать из народа Украины болванов. Таким образом политик отреагировал на законопроект, который подразумевает признание периода СССР временем "оккупации".

Бальбек считает, что Вятрович специально провоцирует народ Украины, а также российское правительство, чтобы отвести внимание от других более важных в данный момент вопросов, например решения конфликта на Донбассе. Депутат Госдумы утверждает, что украинский политик еще в 2009 году начал подтасовывать исторические факты.

Восемь лет назад Вятрович, по словам Бальбека, создал музей голодомора в Киеве, однако вместо реальных фотографий соотечественников в те времена, выставил снимки американцев, которые были сделаны во времена Великой депрессии. Тогда на это никто не обратил внимания, однако в тени последних событий, российский депутат решил напомнить об этом.

Ранее Госдума России решила забрать себе пол-Украины из-за заявления украинкой стороны касательно "оккупации" в СССР. Власти РФ предложили поставить российский флаг в Донбассе, Днепре и Харькове.