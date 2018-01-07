VistaNews.ru


Депутат Госдумы: Вятрович делает болванов из народа Украины‍

Вчера, 18:19

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек утверждает, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пытается сделать из народа Украины болванов. Таким образом политик отреагировал на законопроект, который подразумевает признание периода СССР временем "оккупации".

Бальбек считает, что Вятрович специально провоцирует народ Украины, а также российское правительство, чтобы отвести внимание от других более важных в данный момент вопросов, например решения конфликта на Донбассе. Депутат Госдумы утверждает, что украинский политик еще в 2009 году начал подтасовывать исторические факты.

Восемь лет назад Вятрович, по словам Бальбека, создал музей голодомора в Киеве, однако вместо реальных фотографий соотечественников в те времена, выставил снимки американцев, которые были сделаны во времена Великой депрессии. Тогда на это никто не обратил внимания, однако в тени последних событий, российский депутат решил напомнить об этом.

Ранее Госдума России решила забрать себе пол-Украины из-за заявления украинкой стороны касательно "оккупации" в СССР. Власти РФ предложили поставить российский флаг в Донбассе, Днепре и Харькове.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.