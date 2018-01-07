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Правозащитники заявляют о срыве Россией беспилотной атаки на Хмеймим

Вчера, 18:14

Международные правозащитники заявляют о срыве Россией беспилотной атаки на Хмеймим. Ситуацию уже прокомментировали ВВС и другие авторитетные источники.

В сообщении указывается, что вооружённые силы Российской Федерации успешно предотвратили беспилотную атаку в Сирии на военной базе Хмеймим, где дислоцируются отечественные войска. По данным источников, РФ сбила около 5 беспилотных летательных аппаратов. Интересно, что правозащитники сравнивают БПЛА с «деревянными изделиями». Пока что неизвестно, насколько серьёзную угрозу могли нести аппараты. В любом случае, Россия в очередной раз доказывает свою военную мощь и преимущество, как на земле, так и в воздухе. Напомним, что Хмеймим уже пытались атаковать в канун Нового года. К сожалению, тогда погибли 2 военнослужащих.

Сегодня с утра также появилась информация о том, что военную базу с российскими военными в очередной раз атаковали.


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