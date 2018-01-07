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Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Вчера, 16:36

Самолет-разведчик ВМС США провел разведку над полуостровом Крым. Летательный аппарат, патрулирующий побережье, заметили сегодня, 7 января.

По данным издания "Интерфакс", сегодня патрульный разведчик ВМС США вылетел в сторону Крыма с авиабазы Сигонелла, которая располагается на Сицилии. Несколько часов самолет с номером 168432 патрулировал берег Крыма, после чего развернулся и направился в сторону авиабазы.

Впервые в этом года самолет ВМС США заметили 1 января. Спустя несколько дней, патрульное судно зафиксировали возле границы Калининградской области. Сегодня разведчик совершил очередной полёт над территорией России, а именно над Крымом.


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