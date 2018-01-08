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Штаб Собчак замешан в деле о наркоторговле в Башкирии

Сегодня, 02:30

Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак замешан в громком уголовном деле о наркоторговле в Башкирии. Об этом сообщила юрист организации Алена Борисова.

В отношении Данилы Чикунова, сына заместителя главы полиции Ишимбая, возбуждено уголовное дело. Ранее ему удавалось избегать ответственности за распространение и торговлю наркотическими веществами. Штаб Ксении Собчак вмешался в уголовное разбирательство.

Юрист пообещала, что если дело преждевременно закроют и не дадут ему ход и Чукинову не вынесут приговор, штаб кандидата в президенты поможет обжаловать и подать апелляцию. Борисова считает, что Чикунов не должен остаться безнаказанным за содеянное, поэтому штаб Собчак принимает активное участие в уголовном деле.

Напомним, что летом 2017 года в автомобиле, арендованном на имя Данилы Чикунова, обнаружили 350 пакетов амфетамина. В ходе обысков в квартире сына заместителя главы полиции Ишимбая позднее нашли 1,5 кг наркотического вещества.


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