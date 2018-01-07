Стивен Коэн завил, что у РФ не было причин провоцировать конфликт в Украине

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Стивен Коэн утверждает, что Россия не имеет никакого отношения к началу кризиса в Украине, а спровоцировали его развитие Евросоюз и НАТО, действующие под влиянием США.

Американский профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалист по РФ заявил, что реальные причины начала украинского кризиса были искажены некомпетентными СМИ в США, а также многочисленными политическими мифами. По его словам, существуют две абсолютно разные версии начала данного кризиса – российская и американская. Согласно первой, конфликт был спровоцирован Евросоюзом и НАТО под влиянием Вашингтона, по второй, причиной экономического кризиса стало влияние Кремля. По мнению американского политолога, российская версия, которую американские СМИ игнорируют, более близко отражает события 2013-2014 годов. Он считает, что в процессе подготовки к предстоящей Олимпиаде в Сочи, у Владимира Путина не было причин для начала масштабного кризиса с Западными странами, или с Украиной. Он подчеркнул, что началом кризиса стало предложение Евросоюза о партнерстве, предложенное Виктору Януковичу - тогдашнему президенту. В то время Путин настаивал на том, чтобы данное экономическое соглашение стало трехсторонним, однако представители ЕС отвергли данное предложение, заставив Киев выбрать: Россия, или Запад.

Помимо этого, руководство США на протяжении многих лет до событий на Майдане совершали значительные финансовые вложения в Украину, с целью привлечь ее внимание своими ценностями, в связи с чем февральский переворот, произошедший в стране в 2014 году, не может считаться демократической революцией.